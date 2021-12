Radio FG motorise deux nouvelles webradios

FG Collector retrace l’histoire musicale de Radio FG, qui ouvre les portes de sa discothèque exceptionnelle, et propose les plus belles pépites et hymnes de sa collection privée à l’occasion de ses 30 ans de musiques électroniques.

FG training propose une programmation FG pour s'entrainer et faire du sport. FG Training est un programme musical rythmique et dynamique, avec une programmation adaptée pour repousser ses limites pendant ses séances de running, de fitness, de musculation et d’entrainement.

Rappelons aussi que la Maison FG édite également FG Chic et Maxximum, diffusées en DAB+ à Paris, FG -Xtra. en FM à Anvers.