Radio Classique : une audience cumulée en hausse de 16%

Pour Pierre Louette, Président Directeur Général du Groupe Les Échos – Le Parisien et Président de Radio Classique, "ce succès d’audience consacre les choix de la nouvelle grille que nous avons mise à l’antenne le 28 août dernier : offrir à un public passionné et exigeant le meilleur de l’information, de l’économie, de la musique et de la culture ; une certaine élégance à la française, un savant mélange de pertinence et d’impertinence, un esprit farouchement libre. Je me réjouis particulièrement de la réussite de la nouvelle tranche d’info entre 6h et 9h, portée par François Geffrier et David Abiker. J’associe naturellement ce succès de la matinale aux journalistes de la rédaction de Radio Classique, dirigée par Hervé Gattegno, et aux chroniqueurs fins connaisseurs de la vie politique, économique et internationale".