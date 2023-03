Radio Classique se développe sur le DAB+ et lance sa nouvelle application

En 2023, 82% des Français écoutent un contenu audio chaque jour, dont près de la moitié "online". L’écoute de la radio en direct est au coeur de ses usages, avec 53%. Avec son positionnement singulier (info, musique, culture et histoire), Radio Classique bénéficie d’un fort potentiel de croissance pour augmenter significativement sa part d’audience numérique, qui est aujourd’hui de 20%.

Pour cela, la radio déploie une stratégie de développement numérique qui repose sur 4 piliers : un média global off et online, un producteur de contenus audio premium, une offre multi thématiques, parlée et musicale et la mobilité au cœur de sa conquête d’audience