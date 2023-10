Radio Classique dévoile les lauréats des Trophées de l'entreprise

Sept entreprises (PME, start-up, fondation etc..) ont été récompensées pour leurs démarches, leurs produits et leurs actions, qui façonnent l'avenir de notre économie grâce à leur excellence et leur innovation. Les lauréats viendront présenter leur entreprise au micro de la matinale éco de François Geffrier, chaque jour à 6h39 dans la rubrique "Comment j’ai réussi", du jeudi 19 au vendredi 27 octobre.