Radio Clapas célèbre la Coopsday

Les 18 et 19 mars derniers, les Amis de la Cagette à Montpellier ont organisé le Forum InterCoop 2023. 32 projets soit 100 coopérateurs français et belges y sont venus échanger leurs expériences. Tout a commencé dans le quartier de Brooklyn à New-York en 1973 avec le supermarché Park Slope Food Coop qui aujourd’hui, réunit 16 400 coopérateurs, dits coop, avec des prix allant jusqu’à 40% en dessous des supermarchés classiques. Le premier en France a été lancé à Paris en 2017, par deux américains, Tom et Brian : La Louve qui actuellement compte 6 000 coop.

Avec le temps, le modèle de départ soit l’achat de la part sociale à 100 euros et donner 3 heures de son temps tous les mois, s’adapte selon les régions, les milieux urbains ou ruraux et les adhérents coopérateurs, c’est ce que les auditeurs découvriront découvrir grâce à ces 25 témoignages.