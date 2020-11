RTS lance l'opération "J'aime mon commerçant de proximité"

Pour participer à cette opération, les auditeurs doivent s prendre en photo devant leur commerce préféré. Ils doivent ensuite oublier la photo sur leurs réseaux sociaux avec le hashtag #jaimemoncommerçant puis taguer le compte de leur commerce préféré et le compte @rtslaradiodusud. L'opération a pour objectif de créer un maximum de buzz et de viralité autour du commerce local de proximité. Par ailleurs, RTS invite tous les commerçants à relayer cette opération dans leur commerce en imprimant l'afichette mis à disposition sur notre site internet rtsfm.com. Elle invite également les institutionnels, ses confrères des médias et tout autre organisme à s'approprier l'opération pour que l'écho soit le plus important possible.