RTL remet le "Grand Prix RTL/LIRE Magazine Littéraire 2022"

Chaque année, depuis 30 ans, un jury composé de professionnels, de libraires et de lecteurs couronne le roman qui l’a le plus touché. L’authenticité de ce prix tient en l’hétérogénéité du lectorat qui le décerne. Le jury "RTL/LIRE Magazine Littéraire" a, dans un premier temps, sélectionné cinq romans qui ensuite ont été soumis à 20 libraires de 20 villes de France. À leur tour ceux-ci ont composé des jurys régionaux au sein de leur clientèle. Au total, 100 lecteurs de tous âges et de toutes catégories socioprofessionnelles ont élu le "Grand Prix RTL/LIRE Magazine Littéraire 2022".

Le jury était notamment constitué de Philippe Labro (président), Jacques Esnous (directeur de l’information) ou encore de Flavie Flament (animatrice).