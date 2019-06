RTL dévoile sa grille de l'été 2019

Sur RTL, les auditeurs pourront continuer à être informés avec la rédaction animée par des journalistes Jérôme Florin, Stéphane Carpentier, Vincent Parizot ou encore Christelle Rebière et Marielle Fournier. Mais, cet été signe également le retour de Thomas Hugues à l’information. L’animateur de "La Curiosité est un Vilain Défaut", présentera pour la première fois RTL Matin durant tout le mois de juillet. L’été, c’est aussi le retour du jeu "Le Grand Quiz de l’été" avec, cette saison, une grande nouveauté : la première émission de radio franco-belge en direct et en simultané sur RTL et Bel RTL animée par Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil, animatrice sur la radio belge. Et, toute la semaine dans "Les petits matins d’été", Chicandier proposera "C’est ça mon analyse", l’un des gimmicks de ses vidéos.