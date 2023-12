RTL : Ruquier reçoit Bouvard dans "Les Grosses Têtes"

L’occasion d’offrir le meilleur des "Grosses Têtes" de Philippe Bouvard aux auditeurs. Les archives les plus mythiques de l’émission sont désormais disponibles gratuitement partout en podcast. À l’origine de cette émission et aux commandes des Grosses Têtes pendant près de 40 ans, Philippe Bouvard a fait vivre des moments d’anthologie, avec notamment à ses côtés Jean Yanne, Jacques Martin, Claude Sarraute, Sim ou encore Jean-Claude Brialy. À redécouvrir grâce à une sélection d’archives allant des années 70 aux années 2000, toutes disponibles en podcast sur RTL.fr, l’application RTL et toutes les plateformes de streaming audio.

Animée par Laurent Ruquier, l’émission réunit chaque jour de 15h30 à 18h 6 Grosses Têtes connues pour "leurs esprits affûtés et leurs réparties légendaires".