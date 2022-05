RTL, RTL2 et Fun Radio accessibles sur Waze

"Les Wazers adorent écouter la radio sur leur trajet, cela rend leur conduite plus agréable ! Notre programme de partenariat audio fluidifie leur expérience d’écoute sur la route, en leur évitant de jongler entre différentes applications, pour une conduite plus sereine. Nous sommes très heureux d’accueillir RTL, RTL2 et Fun Radio dans ce programme : ce sont des radios très appréciées des Français et des utilisateurs de Waze" a, pour sa part, indiqué Jérôme Marty, "Country Manager" de Waze France.