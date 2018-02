RTBF Auvio enrichit l'expérience de ses utilisateurs

Créé en avril 2016, le portail RTBF Auvio (100 000 visiteurs uniques par jour et 7 250 000 contenus consommés par mois) permet à ses utilisateurs de profiter des contenus audios et vidéos de la RTBF, en direct ou en replay. Fort de son succès et dans le but de proposer une expérience toujours plus riche à ses utilisateurs, RTBF Auvio innove.