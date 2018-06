RMC : une imposante couverture de la Coupe du monde

Jusqu'au 15 juillet, tous les jours, les avants-matchs, les matchs et les après-matchs s'enchaînent en continu de 13h à minuit dans "L'Intégrale Coupe du monde de la Fifa Russie 2018". En chiffres, RMC diffuse 64 matches, 11 heures de direct chaque jour 7 jours/7, plus de 300 heures d'antenne consacrées au foot grâce à 20 envoyés spéciaux dépêchés en Russie. À 14h, 17h et 20h, la radio donne le coup d'envoi des rencontres avec Gilbert Brisbois, Jean-Louis Tourre, Pierre Dorian, Nicolas Vilas... RMC est en direct de 13h à minuit (du 14 juin au 1er juillet), de 14h à minuit (du 1er au 9 juillet) et de 18h à minuit (du 9 au 15 juillet). Par ailleurs, la radio diffuse de 4h30 à 10h, toutes les 30 minutes des "flashs Coupe du monde" puis toutes les heures le reste de la journée.