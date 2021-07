RMC s’équipe en Digigram pour les Jeux de Tokyo

Avec un cahier des charges très précis, RMC a mené une recherche approfondie pour trouver la solution technique alliant fiabilité, efficacité, facilité d’utilisation, souplesse et puissance tout en étant compacte. "ONE IP, proposée par Digigram, a été retenue car elle répond tous ces critères" précise un communiqué.

RMC diffusera donc ses commentaires sportifs en direct lors des preuves, mais proposera également des interviews pré enregistrées depuis les installations de l’IBC Tokyo. C’est pourquoi RMC a choisi une solution complète ad-hoc qui exploite toute la puissance de ONE IP afin de répondre ses exigences.