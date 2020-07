RMC reste mobilisée tout l'été

La matinale "Bourdin Direct" devient "RMC Direct", du 13 juillet au 14 août avec (entre 5h et 6h), Anaïs Castagna du 13 au 17 juillet et Thomas Joubert du 20 juillet au 14 août. La tranche entre 06h et 09h sera confiée à Apolline de Malherbe du 13 au 17 juillet, à Matthieu Rouault du 20 juillet au 7 août et à Nicolas Poincaré du 10 au 14 août. L'émission "Les Grandes Gueules sera présentée par Olivier Truchot en juillet et par Alain Marschall en août.

Parmi les événements sportifs de l'été : la reprise de la Formule 1 dès le 19 juillet, la reprise du foot français avec les finale de Coupe de France et de la Coupe de la Ligue puis la reprise de l'UEFA Champions League et de l'UEFA Europa League.