RMC prépare son "Grand Rush" annuel

Durant 24 heures, les reporters de RMC se succèderont pour donner les conditions de circulation sur les routes de France depuis les barrières de péage stratégiques, gares ou encore depuis les aéroports. Toutes les 30 minutes, un point trafic, un bulletin météo et la météo des plages seront proposés. Des chroniques pratiques et insolites autour de l’été, des vacances, des voyages et de la rentrée viendront enrichir ce programme spécial.

Enfin, les auditeurs participent à ce "Grand Rush" en intervenant en direct au 32 16 pour donner leurs informations trafic, leurs bons plans de l’été, leurs anecdotes de voyage ou encore leurs sélections d'idées de sortie et d’hébergements.