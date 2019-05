RMC : plus de 20% de l'audience en numérique

RMC enregistre un nouveau record sur le mobile avec 11% de son volume d’écoute généré sur ce support (+ 0.5 point). La station est la première radio de France avec 5.2% de son volume d’écoute généré au format vidéo. Enfin, RMC demeure la radio généraliste qui bénéficie de la plus forte durée d’écoute sur ces supports digitaux avec 121 minutes par jour selon l'étude Global radio de Médiamétrie.

"Ces excellents résultats viennent confirmer la pertinence de la stratégie globale de RMC, radio TV et digital initiée il y a plus de dix ans, qui intègre l’interactivité, l’instantanéité et la mobilité de l’écoute" explique RMC.