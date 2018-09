RMC lance la 1ère édition du "Grand Prix des Maires"

Le mardi 16 octobre, le jury, représenté par les partenaires du "Grand Prix des Maires" et Éric Brunet, se réunira pour débattre et élire les lauréats de chaque catégorie. Du lundi 5 au vendredi 16 novembre, Éric Brunet recevra chaque jour un maire sélectionné dans "Radio Brunet" afin d’exposer son initiative et les résultats obtenus. Enfin, concomitamment au 101e Congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France, RMC procèdera, le mercredi 21 novembre, à la 1ère cérémonie nationale de remise des prix à Paris. Animée par Éric Brunet, le palmarès de cette 1ère édition sera dévoilé à cette occasion et chaque ville lauréate se verra offrir une campagne publicitaire sur RMC et BFMTV.