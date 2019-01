RMC est écoutée par 4 204 000 auditeurs

Pour les radios privées, RMC prend le leadership sur les 25-49 ans en part d'audience. Elle réalise la plus forte progression en audience cumulée et est aujourd’hui la seule à progresser en un an en AC, PDA et QHM. Dans le détail, la matinale "Bourdin Direct" gagne 248 000 auditeurs en un an, et cumule ainsi 2 157 000 auditeurs quotidiens. L'émissions "Les Grandes Gueules" enregistre une hausse de 32 000 auditeurs en un an, soit 1 606 000 auditeurs quotidiens. Le "Super Moscato Show" signe deux records : avec 1 151 000 auditeurs chaque jour, l'émission de Vincent Moscato gagne 90 000 auditeurs en un an et enregistre son record historique en audience cumulée et en part d'audience (6,4%).