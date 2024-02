RMC arrive aujourd'hui à Langres sur 96.1 FM

Troisième radio généraliste de France avec près de 3.2 millions d’auditeurs quotidiennement, RMC veut offrir "une proximité et interactivité inégalées avec ses auditeurs qu’elle invite à chaque instant à témoigner et à participer aux débats. Avec cette nouvelle fréquence, la station espère entendre sur ses ondes de nouveaux auditeurs et leur souhaite la bienvenue".

Pour Karim Nedjari, directeur général de RMC : "Je suis fier de vous annoncer l’arrivée de RMC à Langres. L’ouverture d’une fréquence reste toujours une aventure riche de rencontres et d’échanges. Nous avons hâte de vous entendre et nous avons à coeur de vous convaincre que RMC est bien plus qu’une radio".