RMC : "Vos vacances en France" avec Le Petit Futé

Chaque jour, "Vos vacances en France" présente une destination française avec les conseils d'un journaliste du guide touristique Le Petit Futé. Visites culturelles et touristiques, conseils gastronomiques, bons plans d'une région, portraits des producteurs et des commerçants locaux... bref, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il ne faut pas manquer du terroir français. "Nous sommes heureux d'accompagner les Français dans leurs vacances avec les célèbres guides Le Petit Futé. Nos auditeurs pourront dénicher sur notre antenne, grâce à l'expertise des journalistes, toute sles idées et les conseils pour leurs escapades françaises" a expliqué Guénaëlle Troly, directrice générale du pôle RMC.

"Vos vacances en France" est diffusé du lundi au vendredi à 07h50 dans "RMC Direct" sur RMC et en simultané sur la chaîne RMC Découverte.