RMC : 450 dossiers reçus pour le "Grand Prix des Maires"

Ce mardi 16 octobre, le jury du "Grand Prix des Maires" représenté par ses partenaires, se réunira autour d’Éric Brunet, pour débattre et élire les lauréats de chaque catégorie : ville sociale, développement économique, mobilité et aménagement, énergie et environnement, numérique et services, sport et culture. Du lundi 5 au vendredi 16 novembre, Éric Brunet recevra dans son émission "Radio Brunet" de 12h à 14h, 10 maires candidats qui viendront exposer en direct leur projet et les résultats obtenus.



Le mercredi 21 novembre, concomitamment au 101e Congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France, RMC procèdera à la 1ère cérémonie nationale de remise des prix à Paris. Animée par Éric Brunet, le palmarès de cette édition sera dévoilé à cette occasion et chaque ville lauréate se verra offrir une campagne publicitaire sur RMC et BFMTV. Pour conclure cet événement, "Radio Brunet" réalisera une émission de 12h à 14h en direct de la ville lauréate de la catégorie "ville sociale".