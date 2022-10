RFM : une nouvelle campagne de promotion

Cette nouvelle campagne s'articule autour de 9 artistes dont les visages sont recréés et animés à partir des paroles et partitions de leurs chansons. Indochine, Angèle, Clara Luciani, Jean-Jacques Goldman, Juliette Armanet, Céline Dion, The Police, Harry Styles et Mylène Farmer ; s'illustrent ainsi dans cette campagne. Un vaste plan média sera, à cette occasion, déployé en TV, VOL, digital, réseaux sociaux, mais également en presse et campagne d'affichage 4x3 en métro.

"Je suis particulièrement fier que tous ces artistes aient accepté de se joindre à cette campagne institutionnelle majeure pour RFM. Je souhaitais une prise de parole qui soit le symbole même de notre ADN, elle réaffirme les fondamentaux de la station à savoir proposer aux auditeurs le Meilleur de la Musique" indique Stéphane Bosc, directeur délégué RFM.