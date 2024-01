RFM signe ses meilleures audiences de l’année

Chaque matin, 866 000 auditeurs démarrent leur journée avec "Le Meilleur des Réveils" présenté par Caroline Ithurbide et Albert Spano, soit 97 000 de plus qu’il y a 2 mois. "Le 16/20", quant à lui, animé par Pat Angeli, accompagne 729 000 auditeurs sur les fins de journée, dont 77 000 nouveaux venus. En journée, entre 9h30 et 16h, 976 000 auditeurs font le choix de RFM, soit une progression de 105 000. Positionnée sur un public adulte, RFM gagne en puissance et en compétitivité sur son cœur de cible : + 0.7 point d’audience cumulée et + 0.4 point de part d'audience sur les 35-59 ans.

"Grâce à son mix musical et à la richesse de sa grille des programmes, RFM affiche toujours une durée d’écoute très solide (1h34min), et reste une référence sur le marché radio avec plus de 1.8 million d’auditeurs quotidiens" indique un communiqué.