RFM parvient à préserver ses 4.3 points d'audience

Dans un marché en recul très net, Virgin Radio enregistre 4.8% d’audience cumulée. et 2.6 % de part d’audience. Virgin Radio réunit chaque jour 2 589 000 millions d’auditeurs. Sur 1 an, la station est en hausse de 0.2 en audience cumulée et 0.3 sur le critère de la part d’audience sur les 25/34 ans. Camille Combal avec "Virgin Tonic" et Cauet avec "Cauet s'lâche" fidélisent les 25/34 ans et enregistrent des progressions de part d’audience, respectivement 0.7 et 1.2 en 1 an.

Avec 4.3% d’audience cumulée et 3.3% de part d’audience RFM confirme "son statut de radio musicale adulte de référence" explique Lagardère Active. Elle est la radio musicale écoutée le plus longtemps avec une DEA de 1h44. La matinale ainsi que le nouveau "17/20" assurent "une dynamique de progression à la station. Les 2 programmes gagnent respectivement 0.3 point et 0.4 point de part d’audience en un an".