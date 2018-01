Petit à petit, Mouv' grignote des points

Avec 402 000 auditeurs par jour, soit 0.7% d’audience cumulée à l'occasion de la dernière 126 000 Radio de Médiamétrie, Mouv’ affiche son meilleur score sur la période de référence depuis 2009 et voit sa durée d’écoute augmenter de 25 minutes.

La station de Radio France poursuit sa croissance en Ile-de-France depuis trois vagues consécutives et atteint 1.2% d’audience cumulée, soit 123 000 auditeurs. Mouv’ affiche également une excellente santé numérique avec des indicateurs en hausse constante, dont 38 millions de vidéos vues en 2017 et un engagement des internautes en forte progression (+ 45% de fans Facebook en un an).