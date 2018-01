Médiamétrie : les résultats de la 126 000 IDF

Ce matin, Médiamétrie publie les résultats d’audience de la Radio en Île-de-France sur la période allant du 4 septembre au 31 décembre 2017, mesurée auprès de 7 116 personnes âgées de 13 ans et plus. Ces résultats d’audience portent sur la base temporelle "Lundi-Vendredi" construite en mettant à part les Jours de Moindre Activité (JMA), jours pour lesquels le taux d’activité national est inférieur à 55%. Sur la période Septembre-Décembre 2017, 6 Jours de Moindre Activité ont été relevés : le mercredi 1er novembre, et la semaine du lundi 25 au vendredi 29 décembre 2017.

À Paris et en Île-de-France, 1 point d'audience correspond à 100 120 personnes de 13 ans et plus.