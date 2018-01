126 000 Radio : et le week-end ?

Chez les Généralistes, c'est France Inter (8.8) qui arrive en tête. Elle est suivie par RTL (8.5), par France Bleu (5.5), par Europe 1 (5.4) et par RMC (4.9). La week-end, RTL et France Inter enregistrent les plus longues DEA avec respectivement 2h21 et 2h10. RTL est la radio qui génère la plus importante part d'audience avec 11.5. Sur un an, ce classement général est identique.

Chez les Musicales, NRJ est la radio la plus écoutée le week-end avec 7.2 d'audience cumulée pour 5.9 de part d'audience. Suivent Nostalgie (5.6), Skyrock (5.3), Fun Radio (4.2), Virgin Radio (3.7), RTL2 (3.6), RFM (3.4), Chérie (3.2) et Rire & Chansons (2.4). RFM est la radio qui signe la longue DEA de cette catégorie : 1h31.