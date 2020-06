RFM partenaire de "La Chanson de l’année 2020"

À cette occasion, RFM déploie un large dispositif antenne et digital à retrouver sur les réseaux sociaux et sur RFM.fr jusqu’à l’événement.

Amir, vainqueur de la Chanson de l’année 2019 avec son titre "Longtemps" sera l’invité d’Elodie Gossuin et Albert Spano dans "Le Meilleur des réveils", vendredi à 9h.

Et Nikos Aliagas, qui animera cette soirée, répondra aux questions de Marie-Pierre Schembri et Pat Angeli dans le 16/20.