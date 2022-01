RFM : la radio musicale écoutée le plus longtemps

La matinale "Le Meilleur des Réveils" ainsi que "Le 16/20" de Marie-Pierre Schembri et Pat Angeli sont les piliers d’une durée d’écoute toujours élevée. Chaque jour, les auditeurs restent 1h34min à l’écoute de RFM, ce qui en fait encore une fois la radio musicale écoutée le plus longtemps. La matinale accompagne 863 000 fidèles auditeurs. "Le 16/20" affiche, quant à lui, des progressions sur tous ses indicateurs et ce quelle que soit la période de référence.

En 1 an, l’émission a progressé de + 0.4 point d’audience cumulée et + 0.7 point de part d'audience. Grâce à sa grille et sa programmation musicale forte, RFM performe sur son cœur de cible adulte et gagne + 0.2 point de PDA en 1 an sur les 35-49 ans.