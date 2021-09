RFM dévoile sa nouvelle campagne de rentrée

Julien Doré, Louane, Vianney, Hoshi, Christophe Maé, Clara Luciani, Nolwenn Leroy, Patrick Bruel, Pascal Obispo, Amir, ils sont tous réunis pour cette prise de parole événement. Dès ce samedi, ces spots de format 15 secondes seront diffusés en alternance sur TF1, TMC, TFX, France 2, France 3, C8, Cnews, RTL9, BFM TV, BFM TV Paris, RMC découverte, RMC Story, AB1, mais également sur la VOL de TF1 et France TV et sur les réseaux sociaux. Déclinés au rythme de "Wake me up before you go go" de Wham, "Iko Iko" de Justin Wellington, "Quand la musique est bonne" de Jean-Jacques Goldman et "Le reste" de Clara Luciani...