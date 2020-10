RFI : une émission sur les Attentats de novembre 2015

Après "À chaque témoin, son 13 novembre", diffusée en novembre 2017, "La Marche du monde" et l’IHTP proposent une nouvelle émission "Ari et Alice, pour la vie". Ce documentaire raconte le parcours de reconstruction de deux rescapés frère et soeur, épris de liberté et amoureux de Paris. Ces deux émissions sont le fruit d’une collaboration animée par la volonté de donner une dimension humaine et universelle aux évènements. "Ari et Alice" explore les récits croisés d’Aristide et Alice, un frère et une soeur fous de Paris, un rugbyman et une acrobate talentueux, dont les destinées ont basculé le 13 novembre 2020 devant le restaurant Le Petit Cambodge.