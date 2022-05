RFI : un nouveau Prix RFI-AUF Jeunes Écritures 2022

Ce Prix RFI-AUF Jeunes Écritures 2022 permet de découvrir de nouveaux talents parmi les jeunes francophones passionnés par l’écriture et la littérature et de leur permettre de se révéler à eux-mêmes et à leur public. Ce concours est ouvert aux francophones du monde entier, âgés de 18 à 29 ans et inscrits dans l’un des 1007 établissements membres de l’AUF à travers le monde et à l’Établissement spécialisé de la Francophonie pour l’Administration et le Management (ESFAM). Pour participer, les candidats doivent soumettre, au plus tard le 29 mai 2022, un court récit de fiction de 8 000 caractères maximum (espaces compris) qui devra obligatoirement débuter par "Maître ? Vous plaisantez ? Vous pouvez me cogner, comme l'ont fait tous les autres mais je ne vous appellerai pas maître"