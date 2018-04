RFI poursuit son développement numérique au Brésil

Au cours des 6 derniers mois, les contenus diffusés à travers ces partenariats de syndication ont généré plus de 3 millions de visites. L’offre numérique de RFI en brésilien a ainsi doublé son trafic en un an (cumul syndication et environnements numériques propres). En plus du numérique, RFI en brésilien est présente à travers une diffusion par plus de 150 radios partenaires au Brésil, des reprises par un millier de radios brésiliennes supplémentaires via la plateforme Agência Radioweb, ou encore par la disponibilité de RFI en brésilien et en français dans 15 millions de foyers sur des bouquets à péage (notamment SKY Brésil, NET et OiTV).