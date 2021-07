RFI partenaire du 75e Festival d'Avignon

RFI présente "Ça va, ça va le Monde !", en coproduction avec le Festival d’Avignon et la compagnie [e]utopia, avec le soutien de la SACD, Wallonie-Bruxelles International et l’Institut français. Ce nouveau cycle de six lectures d’œuvres d’auteurs et autrices africains et haïtiens est coordonné par Pascal Paradou et dirigé par le metteur en scène Armel Roussel, assisté par Valentina Sanges. Ces lectures sont à retrouver chaque jour en direct sur la page Facebook de RFI et sur les antennes de la radio du monde chaque samedi du 24 juillet au 28 août à 17h10.

Tout au long du festival, RFI propose également une programmation spéciale, en français et en langues étrangères avec émissions, reportages et invités.