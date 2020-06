RFI organise son Prix Découvertes 2020

RFI et ses partenaires sont des acteurs engagés auprès du lauréat, ils lui offrent un soutien professionnel et une exposition médiatique. Le Prix Découvertes RFI est organisé en partenariat avec L’Institut français, l’Organisation Internationale de la Francophonie, la Sacem et Ubiznews. Les candidats ont jusqu’au 31 juillet 2020 pour envoyer leur candidature. Ces derniers doivent disposer d’une page personnelle sur Internet, sur les réseaux sociaux ou sur une plateforme musicale (Spotify, SoundCloud, Apple Music, etc.) incluant un minimum de quatre titres en écoute.