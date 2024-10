RFI organise le Prix RFI - Radio Cultura pour le développement des arts

Le Prix RFI - Radio Cultura est organisé avec le soutien des ambassades de France en Argentine et d’Argentine en France, de l’Institut Français d’Argentine, de l’Alliance française de Buenos Aires et du réseau des 53 Alliances françaises d’Argentine, ainsi que de l’association des radios universitaires nationales argentines ARUNA. Le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand (ISSF), le Festival du cinéma latino-américain de Paris (CLaP) et le Festival international de l’Université de Buenos Aires (FIC.UBA) comptent par ailleurs parmi les partenaires du Prix 2024.

Le lauréat gagnera un voyage en France, avec un séjour de trois nuitées à Paris, avec la possibilité de se rendre au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand.