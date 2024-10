RFI, France 24 et MCD mobilisées pour le 21e Sommet de la Francophonie

De la Cité internationale de la Langue française à Villers-Cotterêts au Grand Palais, en passant par la Gaité Lyrique, le Village de la Francophonie au 104, ou encore Station F, France Médias Monde couvre toutes les facettes de ce XIXe Sommet de la Francophonie, à la fois politique et grand public.

RFI se délocalisera la Gaité Lyrique du 2 au 6 octobre, où se déroule le Festival de la Francophonie sur le thème "Refaire le monde".

Une invitation à découvrir les cultures et les sociétés francophones. Au programme, l’enregistrement en public de plus d’une dizaine de magazines mais aussi la captation et diffusion en direct des concerts de Fally Ipupa (ce 4 octobre) et d’Angélique Kidjo (ce5 octobre).