RFI met en ligne le journal de La 1ère sur son site internet

Présent sur trois océans et dans l’Hexagone, le pôle Outre-mer de France Télévisions se partage entre neuf territoires (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon, Polynésie française, Wallis-et-Futuna – et un établissement à Malakoff). Il regroupe 9 radios, 9 chaînes de télé, 9 sites internet qui forment le Réseau des 1ère ainsi qu’une webradio et une offre numérique dédiée. Son réseau radio est le premier média de proximité dans les Outre-mer. Au programme : information, culture, émissions en langues régionales, info-service, avec des journalistes sur le terrain, en Outre-mer et dans l’Hexagone. C’est aussi la diffusion d’une offre musicale riche et plurielle qui valorise les artistes ultramarins. Les radios du pôle Outre-mer offrent la possibilité au plus grand nombre de découvrir ou redécouvrir les Outre-mer.