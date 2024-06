Radio France dévoile son dispositif éditorial pour couvrir les élections législatives

Aux 4 coins du pays, les équipes des 44 radios locales du réseau France Bleu sillonnent les circonscriptions pour entendre les Françaises et les Français et analyser les enjeux et impacts de cette élection dans le quotidien des citoyens et des territoires. Les deux médias de la vie locale, France Bleu et France 3 s’associent une nouvelle fois pour ce temps fort de l’actualité démocratique en proposant 3 émissions spéciales en prime-time.

De plus, ce jeudi 20 juin, "Les Matins de France Culture" proposeront une émission spéciale "Cartographie du territoire avant les législatives" en partenariat avec France Bleu.