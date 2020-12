RFI lance une offre éditoriale enrichie

RFI lance son offre éditoriale en fulfulde avec 2h de programmes quotidiens, quatre demi-heures diffusées à 7h30, 8h30, 13h et 17h30 TU. Ils complètent le magazine "Alors on dit quoi" déjà proposé dans cette langue depuis avril 2019 chaque samedi et dimanche. Dans le même temps, le volume de programmes en mandenkan est aussi porté à deux heures, soit un doublement de l’offre chaque jour, avec quatre demi-heures diffusées à 7h, 8h, 12h et 17h TU.

Ces programmes à l’antenne se déclinent aussi sur le numérique, dans les deux langues. Ils visent à favoriser la liberté d’expression, le débat public et le dialogue entre les cultures, et à contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes.