RFI invite les auditeurs à passer à table

L'émission "Le goût du monde", présentée par Clémence Denavit remontera le temps et invitera les auditeurs à la table du roi. Elle explorera l’histoire de la gastronomie et du service à la française : l’occasion de comprendre comment s’organisait le repas du Roi, quelles étaient ses préférences gastronomiques, mais également l’évolution de la cuisine depuis la monarchie et l’importance de cet héritage de nos jours. Une émission spéciale avec notamment Élisabeth Caude, conservateur au château de Versailles ainsi que Maxime Maze et Stéphane Duchiron respectivement directeur du restaurant Ore et chef du restaurant Ore Alain Ducasse au château de Versailles.