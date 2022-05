RFI en haoussa a célébré son 15e anniversaire

Installée à Lagos au Nigeria, la rédaction de RFI en haoussa compte plus de 9 millions d’auditeurs chaque semaine. Ses programmes sont diffusés 2h30 par jour au Niger et au Cameroun en FM, et dans tous les pays de la zone (Nigeria, Ghana, Soudan, Bénin, Burkina Faso, Tchad, Togo...) en ondes courtes. La fréquentation du site internet atteint 302 000 visites par mois en moyenne, la page Facebook est suivie par plus de 700 000 abonnés, et certaines vidéos sont vues jusqu’à plus de 200 000 fois. Dans le cadre du projet "Afri’Kibaaru", la rédaction en haoussa produit notamment "Rayuwata", une émission quotidienne et interactive sur le genre, faisant de la radio un espace de parole pour les femmes.