RFI désormais diffusée à Lyon et Strasbourg en DAB+

RFI est diffusée mondialement en français et en 13 autres langues, via 156 relais FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur une trentaine de satellites à destination des 5 continents, sur Internet et applications connectées, et compte plus de 1 400 radios partenaires qui reprennent ses programmes. Elle dispose d'un réseau de 400 correspondants. "La radio mondiale", comme elle se présente, réunit chaque semaine 40.7 millions d’auditeurs (mesurés dans 37 pays sur les 150 où elle est distribuée)