RFI aux Assises internationales du journalisme à Tours

Elsa Vidal, rédactrice en cheffe de RFI en russe, participe à la table ronde intitulée "Les journalistes et la guerre, géopolitique, propagande et vérité", le jeudi 12 mai de 15h15 à 16h15.Un mois après l’élection Présidentielle, un mois avant les Législatives, ces Assises internationales du journalisme à Tours proposeront trois jours d'ateliers et de débats à MAME à Tours. L'Ukraine, l'Afghanistan, Metoo, l'indépendance des médias, les réseaux sociaux sont notamment les sujets qui seront abordés. Les organisateurs proposeront aussi 5 soirées à thèmes dans des lieux culturels référents de la ville. Durant les 3 jours, plus de 350 journalistes, universitaires et spécialistes sont attendus.Infos, programmes et inscriptions : ICI