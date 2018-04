RFI Savoirs promeut l'apprentissage du français

Rappelons que RFI Savoirs est un site destiné au grand public comme aux professionnels de l’éducation mettant à leur disposition des ressources et des outils pour apprendre le français et comprendre le monde en français, qui s’appuient sur la richesse des contenus de RFI. RFI Savoirs est un complément documentaire au site d’actualité rfi.fr et propose des dossiers autour des sujets traités à l’antenne pour approfondir ses connaissances. Le site met également en avant une communauté de rencontre et de partage dans le but de permettre à tous de devenir des acteurs et des producteurs de connaissances. RFI Savoirs compte aujourd’hui plus de 1 900 émissions, 18 langues étrangères pour apprendre le français, des centaines de dossiers et d’outils pédagogiques en ligne et rassemble plus de 620 000 abonnés sur Facebook et Twitter.