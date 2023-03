RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya au Babel Music XP

Claudy Siar sera en direct du Babel Music XP et propose plusieurs éditions de "Couleurs tropicales" accompagné d'invités et d'artistes à l’affiche, dont Kutiu, Nomadic Massive, Yacko & Tuan Tigabelas, Fulu Mizik Kollektiv. Hortense Volle réalisera sur place plusieurs entretiens avec les artistes à l’affiche du festival pour "Session Lab", le podcast original de RFI réalisé en audio 3D qui pose un regard curieux sur des créateurs au parcours singulier. Le vendredi 14 à partir de 16h10, Hortense Volle interviendra également en direct dans le magazine "Vous m'en direz des nouvelles, présenté par Jean-François Cadet pour aborder l’actualité du festival.

Tout au long de l'événement, les journalistes du service culture et l’envoyée spéciale Anne-Laure Lemancel du site RFI Musique interviennent lors des éditions d’information, proposent des reportages ainsi que des articles et développements exclusifs.