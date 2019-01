RFI : "Alors, on dit quoi ?"

À quoi rêvent les jeunes en Afrique ? Quelles sont leurs ambitions et leurs difficultés au quotidien ? Accès à la formation, au travail ou à la culture, quelles sont leurs propositions ? Le Magazine "Alors on dit quoi ?" veut proposer, en compagnie d’un invité, des débats, des mises en valeur d’initiatives, des conseils pratiques (CV, bourses, créations d’activités…) et des découvertes musicales. Ce magazine, chaque samedi à 11h10, est créé avec le soutien de CFI et de l’Agence française de développement. Il est présenté par Diara Ndiaye, une journaliste franco-sénégalaise, diplômée de l’école des Hautes Études politiques (HEP) et qui a présenté les éditions du week-end de France 3 Normandie et l'émission économique "Réussite" sur Canal+ Afrique.



Le magazine sera également adapté en mandingue et en peul en 2019.