RCS fête ses 40 ans reçoit un prix à Las Vegas

40 bougies pour le premier éditeur mondial de solutions logiciels pour les radios. Lors du NAB Show 2019 à Las Vegas (Etats-Unis), RCS a reçu, ce 10 avrils un "Future Best of Show Award" décerné par nos confrères américains du magazine Radio World, pour la nouvelle solution Zetta Cloud ( lire et voir ici ). Selon Radio World, Zetta Cloud a été sélectionné pour son design, ses fonctionnalités, sa rentabilité et ses performances au service des utilisateurs professionnels.. "Nous sommes honorés de recevoir ce prix prestigieux et très encouragés par le fait que certains de nos plus gros clients à travers le monde sont enthousiasmés par nos nouvelles offres basées sur le cloud, y compris Zetta Disaster Recovery. Ce prix est aussi un grand hommage au leadership de Chip Jellison et de son équipe hautement qualifiée" a commenté Philippe Generali, CEO RCS.