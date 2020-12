RCF : une programmation spécifique jusqu'au 31 décembre

Chaque jour, un podcast est proposé aux auditeurs sous forme de calendrier de l’Avent sonore. Des "AVENTures de Noël" où un anonyme partage le souvenir d’un moment de fraternité ou de solidarité qui a profondément marqué sa vie. À cette occasion, RCF propose de recevoir, gratuitement et quotidiennement par mail, ce podcast, après une inscription sur rcf.fr. À l'antenne, ce podcast est également diffusé à 7h56, du 1er au 24 décembre.

"Comment croire à l’impossible ?", telle est également la thématique d’une série de 4 émissions "Halte Spirituelle" diffusées pendant l’Avent et jusqu’à Noël. Des émissions proposées par Véronique Alzieu et Béatrice Soltner, du lundi au vendredi à 15h et l’intégrale le samedi à 21h.