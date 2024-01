RCF : un podcast pour se ressourcer

À travers ce nouveau podcast, Jean-Guilhem Xerri, psychanalyste et coach, ancien interne des hôpitaux de Paris, chrétien passionné des spiritualités et auteur, propose un "compagnonnage" sonore avec les pères du désert. Depuis ce 9 janvier, les auditeurs découvrent dans ce podcast la pédagogie et l’expérience de ces premiers chrétiens, hommes et femmes qui, dès le IVe siècle, ont amené deux révolutions : la vie monastique et la médecine de l’âme.